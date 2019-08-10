Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler yarın sabah Türkiye'de

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

Kurtarılan 10 Türk gemici, helikopterlerle Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinden ülkenin başkenti Abuja'ya getirildi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine götürülen gemiciler, yarın sabah Türkiye'ye getirilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle başkent Abuja'ya ulaştırıldı ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
 
10 mürettebatı Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.
 
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine, "Vatandaşlarımız dün geceyi güneyde geçirdiler. Sel olduğu için havaalanına ulaşamadılar ama bu sabah ulaştılar ve Abuja'ya geldiler." dedi.
 
Ulueren ayrıca, "Gelmelerini görmekten dolayı çok sevindik. Yarın sabah da Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye gidecek olmaları bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
 
Kurtarılan mürettebatın isimlerinin, Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olduğu aktarıldı.
 
Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, 10 kişinin başkent Abuja'daki resmi işlemlerin ardından yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.
 
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. 
 
Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Bakan Soylu´dan ´Kemerin Ses Getirsin´ kampanyasına videolu destek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler yarın sabah Türkiye'de

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler yarın sabah Türkiye'de

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Siirt'te ormanda yangın çıktı

Siirt'te ormanda yangın çıktı

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Pençe Harekâtı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Trump: Kim, füze denemeleri için özür diledi

Trump: Kim, füze denemeleri için özür diledi

HDP'li il başkanı PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alındı

HDP'li il başkanı PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Bayram öncesi sıkı denetim!

Bayram öncesi sıkı denetim!

Farklı bir gezegeni andırıyor! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Farklı bir gezegeni andırıyor! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Emekliye ek ödeme geliyor!

Emekliye ek ödeme geliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA