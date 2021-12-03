Nijerya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.
Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi kaçırılmıştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.