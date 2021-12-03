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Nijerya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 17:37 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 17:38
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi kaçırılmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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