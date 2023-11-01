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Nijerya'da terör baskını! 17 genç öldürüldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği baskında, 17 gencin öldüğü belirtildi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Nijerya'da terör baskını! 17 genç öldürüldü
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Daily Trust gazetesinin haberine göre Boko Haram üyeleri, eyaletin Geidam bölgesine bağlı Gurokayeya köyü sakinleri örgüte vergi ödemediği gerekçesiyle baskın düzenledi.

Teröristlerin baskınında 17 genç öldürüldü, 4 kişi yaralandı.

Yobe eyaletinde teröristlere karşı yürütülen Lafiya Dole Operasyonu'na ilişkin açıklama yapan Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Yüzbaşı Muhammad Shehu, saldırıyı doğruladı ve teröristlerin kaldığı yerde operasyon başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • Boko Haram
  • Yobe eyaleti
  • terör baskını

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