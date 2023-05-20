İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Nijerya'da Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Türk yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenledi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:36 - Güncelleme:
Nijerya'da Türk mutfağı tanıtıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde geleneksel tarifleriyle Türk mutfağı tanıtıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir otelde verilen gala yemeğine yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda Nijeryalı katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, Türk mutfak kültürünün Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden izler taşıdığını belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin dünya mutfak siciline pek çok katkısı olduğunu dile getirerek, "Pek çok kişi, dünyanın dört bir yanında beğeniyle tüketilen yoğurdun kökeninin Türkiye'ye dayandığını bilmiyor olabilir." dedi.

Büyükelçi Bayraktar, her zaman misafirperverliğiyle ünlü olan Türk kültürünün sembollerinden birinin de topluluk ve dayanışma ruhunu simgeleyen Türk mutfağı olduğunu belirtti.

Türk Mutfağı Haftası etkinliğinin 25 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyleyen Bayraktar, "(Bu etkinlik) Nijeryalılara ve diğer dostlarımıza Türkiye'nin çeşitliliğinin ve kültürünün tadını çıkarma fırsatı vermeyi amaçlıyor. Türk mutfağının kültürel ve tarihi geçmişi hakkında farkındalık yaratmayı da amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

  • Türkiyenin Abuja Büyükelçiliği
  • nijerya
  • türk mutfağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.