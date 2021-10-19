Nijeryalı öğrencilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti iki ülkeye de fayda sağlayacak

AA 19 Ekim 2021 Salı 11:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 11:32

YTB'nin "Türkiye Bursları" programı çerçevesinde eğitimini sürdüren Nijeryalı öğrenciler, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyarete ilişkin düşüncelerini anlattı.

YTB Bursları kapsamında 2019'da Türkiye'ye gelen ve Hacettepe Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Nijeryalı Baozar Zakariyyah, Türkiye'ye gelerek farklı bir ülke ve kültürü deneyimleme fırsatı bulduğunu, bunun da kendisine birçok açıdan katkı sunduğunu, burada bulunmanın çok değerli olduğunu ifade etti.



"Türkiye benim için bir aşk çünkü Türkiye, kendimi daha değerli hissetmemi sağladı." diyen Zakariyyah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'ya gideceğini duyunca çok sevindiğini belirtti.

- "ZİYARET İKİ ÜLKEYE DE FAYDA SAĞLAYACAK"

Zakariyyah, Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinden somut gelişmeler çıkmasını umduğunu söyleyerek "Nijerya'nın Türkiye ile ilişkisi iyi ama daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Nijerya'da ihtiyaç duyduğumuz şeyler Türkiye'de var. Türkiye'nin de ihtiyaç duyduğu şeyler Nijerya'da mevcut. İki ülke de bu ziyaretten faydalanacak." diye konuştu.

Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'den Nijerya'ya daha fazla yatırımcı gitmesini umduğunu ifade eden Zakariyyah, Nijerya halkının Türk tekstil ürünlerine çok ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Zakariyyah, "İki ülkenin ilişkisi bence iyi ama daha iyi olmasını bekliyorum." dedi.

- "TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ VATANIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Nijerya'daki Ilorin Üniversitesinde Kimya Mühendisliği alanında lisans eğitimi alan Nijeryalı öğrencilerden Tijani Ahmed Ahmed, 2 sene önce YTB Bursları kapsamında Türkiye'ye geldiğini ve Hacettepe Üniversitesinde Kimya Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yaptığını söyledi.

Ahmed, YTB Bursları kapsamında eğitim alan arkadaşlarının tavsiyeleriyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak "Türkiye'ye gelmeden önce en korktuğum şey ırkçılıkla karşılaşmaktı. Araştırmalarım sonucunda Türkiye'de böyle bir şeyle karşılaşmayacağımı öğrendim ve YTB'ye başvurdum." diye konuştu.

Ahmed, Türk komedi dizilerini çok sevdiğini ve dizilerin Türkçe öğrendiği süreçte de çok faydasını gördüğünü söyledi.

Türk insanının çok yardımsever olduğunu ve Ankara'da iyi insanlarla karşılaştığını vurgulayan Ahmed, "Türkiye'yi ikinci vatanım olarak görüyorum. Okulda, sınıfta rengim farklı olmasına rağmen hiç farklılık hissetmiyorum. (Türkiye) Benim için ülkem sayılır." ifadesini kullandı.

- "ERDOĞAN, MAZLUMLARIN SESİ"

Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretine ilişkin "O, dünyadaki tüm mazlum ülkelerin insanlarının sesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarını dinlendiğinde çok memnun olduğunu belirten Ahmed, "Kendisine hayran kaldım." dedi.

Türkiye'deki gelişmiş ulaştırma ve doğal gaz altyapısının Nijerya'da da olmasını arzu ettiğini söyleyen Ahmed, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine döndüğünde doğal gaz kullanımı ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi konusunda yöneticilere tavsiyelerde bulunmak istediğini kaydetti.