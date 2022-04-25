İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2022 Pazartesi / 24 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7553
  • EURO
    15,9203
  • ALTIN
    911.954
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütünün ofisini kapattı
Güncel

Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütünün ofisini kapattı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım 2021'de kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) ülkedeki ofisini kapattı.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 05:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Amerikan Devletleri Örgütünün başkent Managua'daki ofisini kapattıklarını belirterek, OAS'nin temsilcilerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

Moncada, OAS'nin şeytani bir kuruluş olduğunu savunarak, "Sonuç olarak, bu rezil kurumun ülkemizde de ofisleri olmayacak. Yerel merkezleri kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Nikaragua Dışişleri Bakanlığı 20 Kasım 2021'deki açıklamasında, OAS'den ayrılma talebini içeren mektubu örgüte yollamıştı.

Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) oyların yüzde 74,99'unu alarak seçimi kazanmıştı.

OAS SEÇİMLERİ GAYRİMEŞRU İLAN ETMİŞTİ

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılan seçimleri görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmıştı. OAS Genel Kurulu, 13 Kasım'da yaptığı toplantıda, Ortega'nın kazandığı seçimi "gayrimeşru" ilan eden metni onaylamıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

  • Nikaragua
  • ofis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.