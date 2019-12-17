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Nikhil Seth o soruyu böyle yanıtladı: Erdoğan haklı ancak, değişimi sağlamak zor

BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemi ile ilgili, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünya çok değişti ama Birleşmiş Milletler hep aynı kaldı. Temsiliyetin daha demokratik ve çağdaş olması gerekli. Erdoğan haklı.' ifadelerini kullandı.

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Bir toplantıya katılmak için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth, 
 
Seth, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin mülteciler konusundaki çalışmalarını olumlu bulduklarını belirtti. 
 
"Türkiye sadece günümüzde değil, geçmişte de mültecilere kucak açmıştır" diyen Seth, "Türkiye yüzyıllardır mülteci kabul etti. Tarihte de bu böyle. Türkiye mülteciler konusunda doğru olanı yapıyor, insani olarak çok iş başardı. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor" dedi. 
 
“Türkiye’nin eleştirilmesi siyasi bir durum”
 
Türkiye’nin çabalarına rağmen uluslararası alanda yeterli destek görmemesi ve eleştirilmesine ilişkin görüşünü sorduğumuz Seth, “Türkiye’ye eleştiriler yöneltiliyor ancak bu tamamen siyasi bir durum. Zaten eleştiri, konulardan ziyade, siyasetin doğasında var” yanıtını verdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" söylemi hakkındaki düşüncelerini ve bu söylemin BM'deki yankılarını sorduğumuz Seth, şu yanıtı verdi:
 
İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünya çok değişti ama Birleşmiş Milletler hep aynı kaldı. Temsiliyetin daha demokratik ve çağdaş olması gerekli. Seneye Birleşmiş Milletler'in 75. yılı. Erdoğan haklı. Ancak bu değişimi sağlamak çok zor. Bu çok karmaşık bir süreç. Çok farklı sorunlar var. Ancak Erdoğan'ın haklı olduğunu söyleyebilirim.
 

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

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