ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Nilgün Şimşek olayı nedir? Müge Anlı Nilgün Şimşek olayında son durum ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına neler geldiğini merak edenler programa ilgi gösteriyorlar. Almanya'da yaşayan ablası ile kızının başına ne geldiğini öğrenmek isteyen annesi Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Şimşek Hatay İskenderun’dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Nilgün Şimşek olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

NİLGÜN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Şimşek Hatay İskenderun’dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek’in kaybını merak eden komşularına, “Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya’ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Her şey bu açıklamadan sonra başladı. Kızının vefat ettiğini komşularından duyan Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası, Müge Anlı canlı yayınına katıldılar.

MÜGE ANLI NİLGÜN ŞİMŞEK OLAYINDA SON DURUM NE?

Müge Anlı Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında işlenen Nilgün Şimşek olayında yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekrana kilitledi.

MÜGE ANLI NİLGÜN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına ne geldiğini öğrenmek isteyen annesi ve Almanya'da yaşayan ablası Müge Anlı canlı yayınına katıldı. "Nilgün Şimşek'in eşi, Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi demişti." Ancak ortaya çıkan detaylar korkuttu. Canlı yayında yeni bilgilerin öğrenildiği Nilgün Şimşek olayı nasıl sonuçlanacak?

NİLGÜN ŞİMŞEK'İN ANNESİ CANLI YAYINDA MUSTAFA ŞİMŞEK'İN İLK EŞİNİ SUÇLADI!

Nilgün Şimşek'in annesi canlı yayına katılan Mustafa Şimşek'in ilk eşini suçlayarak bilerek yaptığını ve iddia ettiği şeylerin ortalığı karıştırma amaçlı olduğunu söyledi. "Gerçekleri konuşun, hep siz yaptınız!" diyerek Mustafa Şimşek'in eşini suçlayan acılı anne iddialarına devam etti.

KOCASININ "ÖLDÜ" DEDİĞİ NİLGÜN ŞİMŞEK'İN CENAZESİNİ KİMSE GÖRMEDİ

"Eski eşi ve oğlu Nilgün Şimşek cinayetini biliyorlar mı?" iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Evlendiklerinde kendisinin 20, Mustafa Şimşek'in ise 17 yaşında olduğunu söyleyen kadın 27 yıl evli kaldıklarını ve arasının iyi olduğunu belirtti. İki oğlu olduğunu söyleyen kadın aynı zamanda Nilgün Şimşek'in kapı komşusu olduğu ve o sırada başka biriyle evli olduğunu belirtti. İskenderun'da yaşadıklarını ve Nilgün Şimşek'in de üç çocuğu olduğunu söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi aynı zamanda Nilgün Şimşek ile de o zamanlar çok samimi olduklarını ve arasının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Eski eşinin kimlik isminin Mustafa ancak aile arasında adının Emin olarak geçtiğini de ekleyen kadın canlı yayında Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası tarafından suçlamalara maruz kaldı. Her iki tarafında iddiaları izleyicileri ekrana kilitledi.

Canlı yayındaki ilk eş halasının vefat etmesi üzerine Mustafa Şimşek ile ayrıldıklarını, o sırada ise Nilgün Hanım'ın hala evli olduğunu söyledi. Kendisi boşandıktan sonra eski eşi Mustafa Şimşek ile Nilgün Şimşek'in evlendiğini söyleyen kadın iddialarına devam etti.