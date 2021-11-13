Nilüfer Belediyesi'nde akrabalara özel kontenjan! Eşini belediyede işe soktu

Sabah 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:15

Bursa'da çok uzun yıllardan bu yana "Gülümseyin Nilüferdesiniz" sloganını kullanan Nilüfer Belediyesi sloganının hakkını veriyor. Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem ve Yardımcıları, ne kadar tanıdık ve akraba varsa hepsinin yüzünü maaş ve ek ödemelerle güldürüyor.

Başkan Erdem'in başta kayınbiraderi olmak üzere çok sayıda yakını ve tanıdığının yanı sıra, yardımcısı Osman Ayradilli'nin eşi Aslıhan Özaslan Ayradilli'nin de Nilüfer Belediyesinde Kentsel Tasarım Danışmanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, 2019 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren Ayradilli çifti Nilüfer Belediyesinden her ay toplamda 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.

YARDIMCI JÜRİ ÜYESİ İLE DANIŞMAN JÜRİ ÜYESİ BİLE VAR

Nilüfer Belediyesi'ndeki akraba istihdamının yanı sıra aynı tanıdık ve akrabaların akıllara durgunluk veren yöntemlerle ek ödemelerle fonlanması ise bu kadarına da pes dedirtti. Belediyede düzenlenen çeşitli yarışma tarzı etkinliklerde, görevlendirilen yakın isimlere, Raportör, Jüri üyeliği, yardımcı Jüri üyeliği ve hatta Danışman Jüri üyeliği gibi skandal görevler yazıldığı ve bu görevlerden ek ödemeler aldıkları ortaya çıktı.