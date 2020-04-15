Nisan ayında kar kaplanlarının yoğun mesaisi

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:47

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava ve coğrafi koşullar nedeniyle yaklaşık 6 aydır ulaşıma kapalıydı.

Bölgedeki vatandaşların sonbaharda göç edip kışı Doğubayazıt ilçesinin yanı sıra Iğdır'da geçirdiği köylerde, doğa şartlarının açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yol hattının, ilkbaharın gelmesiyle açılmasına başlandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kış mevsiminde gece gündüz demeden çalışan "kar kaplanları", ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de evlerine dönüş hazırlığı yapan köylüler için yoğun karla mücadele ediyor.

- BİR HAFTA DA ANCAK YOLUN YARISINI AÇABİLDİLER



Zaman zaman kar yağışı ve fırtınaya göğüs gererek karla mücadele eden ekipler, yaklaşık bir haftada 35 kilometrelik yolun yarısını hummalı çalışma sonucu ulaşıma açabildi.

Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı alan zorlu coğrafyada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçeye bağlı son yerleşim yeri olan Adakent köyüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Nimet Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının geçen yıllara göre daha fazla olduğunu söyledi.

Yolun tamamını bir hafta içerisinde açabilmeyi planladıklarını belirten Özbey, şöyle konuştu:

"Balık Gölü yolunu açıyoruz. 6 ay boyunca bu yol ulaşıma kapalı kalıyor. Çalıştığımız yerde en az 5 metrelik kar kalınlığı var. Hayırlısıyla bir hafta içerisinde inşallah bu yolu tamamen açacağız. Burası, coğrafyanın zorlu olduğu bir bölgedir. Köylüler kışı Iğdır'da geçiriyor. Ekiplerimiz kışın olduğu gibi ilkbaharda da karla mücadele çalışması yürütüyor. Nisan ayının ortalarındayız ama karla mücadele çalışmamız devam ediyor. Kar zaman zaman yolu açan dozerin boyunu da aşıyor."

- "BURADA KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞIYOR"



Kepçe operatörü Yakup Yavuz ise bölgede kar kalınlığının çok fazla olduğunu belirterek, yolu ulaşıma açmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Greyder operatörü Nevzat Taşdemir de kışın olduğu gibi ilkbaharda da karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Gece gündüz demeden karla mücadele ettiklerini vurgulayan Taşdemir, "Başka memleketler güllük gülistanlıkken, burada kar kalınlığı 5 metreyi aşmıştır. Çalışmalarımız zorlu geçiyor. Bahar olduğu halde karla mücadele çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.