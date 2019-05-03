Nisanda 93 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Nisan ayındaki operasyonlarda 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Nisan ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 9.438 operasyonda, 13.921 kişi gözaltına alındı, 1.539 kişi tutuklandı.10 ton 37 kg esrar yakalandı. " dedi.
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