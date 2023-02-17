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Nişanı iptal edip parasını depremzedelere bağışladılar

Balıkesir´de nişan hazırlıkları yapan Duygu Açık ve Ali Osman çifti aileleri ile birlikte verdiği ortak kararla düğün salonunda yapacakları nişan törenini iptal ederek parasını depremzedelere bağışladılar.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Nişanı iptal edip parasını depremzedelere bağışladılar
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Balıkesir´de lokanta işletmecisi Hakan Açık, kızının yakın zamanda gerçekleşecek nişan töreni için tutacakları düğün salonunu iptal ederek parasını AFAD´a bağışladı. Kızının ve damadının iznini alarak depremzedelere destek olan aile, böyle bir zamanda nişan yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Nişan için tüm hazırlıkları yaptıklarını ve deprem sonrası bunu iptal ettiklerini söyleyen genç kızın babası Hakan Açık, "Bu dönem içerisinde tam salon parasını, diğer masrafların hazırlıklarını yapmışken bu deprem ile üzücü bir olay yaşadık. Kızımla o gün tam salon parasını ödeyecekken, kızıma böyle bir şeye gerek yok. Bu acının içinde oynamanın doğru olmayacağını söyledim. Bunun yerine nişan masrafımızla depremzedelerden bir kaç ailenin ev ihtiyacını, bir şeyini karşılarız dedim. Kızım da bu durumdan çok mutlu oldu" dedi.

Van'da asker olan damadının da olumlu fikrini alan Açık, "Damadımda bu düşüncemizden dolayı mutlu oldu. Şimdi biz de oraya yapacağımız bütün masrafı Allah´ın izniyle, Allah´ın kabul etmesiyle depremzede kardeşlerimize AFAD üzeriden gönderdik. İnşallah bir insanlığa vesile olabildiyse ne mutlu bizlere" şeklinde konuştu.

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