  • Nişanlı turist çift kabusu yaşadı! Kavga ihbarı planı bozdu
Güncel

Nişanlı turist çift kabusu yaşadı! Kavga ihbarı planı bozdu

İstanbul Eyüpsultan'da, fidye için Faslı nişanlı çiftin rehin alınmasına ilişkin yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 12:46
Nişanlı turist çift kabusu yaşadı! Kavga ihbarı planı bozdu
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim'de Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir evden kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine hareket etti.

Ekipler, kavga ihbarı verilen dairenin sokağa bakan penceresinden dışarıya sarkıp el işareti yaparak yardım isteyen kişiyi kurtarırken, daireden kaçmak için pencereden atlayarak bacağı kırılan kadını da sağlık ekiplerine teslim etti.

Fas uyruklu mağdur A.H'nin beyanına göre, nişanlısıyla yaklaşık 4 gün önce Fas'tan İstanbul Havalimanı'na gelen çifti, tanımadıkları Afganistan uyruklu zanlının kaçırıp bahse konu adreste 4 gün boyunca rehin aldığı ve darbettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin, A.H. ve nişanlısının Fas'taki ailelerini arayıp fidye istediği belirlenirken, kadının pencereden atlaması, A.H'nin de pencereye çıkıp yardım istemesi üzerine şüphelilerin kaçtığı öğrenildi.

Ekiplerce, zanlıların kaçış yönleri dikkate alınarak yapılan çalışmada, olayın şüphelisi Z.Ş. (18) Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin, üst aramasında mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu ve 1100 lira ele geçirildi.

Mağdurların rehin alındığı inşaat halindeki dairede de 4 cep telefonu, kama olarak tarif edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

