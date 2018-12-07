Nişanlıdan ilginç fidye oyunu

Olayı, kaçırılan kişinin nişanlısının, eski erkek arkadaşıyla planladığı ortaya çıktı. Geçen 4 Kasım’da Suriyeli Gozal Ala A.(20), eski sevgilisi Mousa Haj M.(27) ile bir plan yaptı. Bunun üzerine Haj M, cep telefonuyla Saed A’yı (23) arayarak “arabamı sattım size düğün hediyesi vermek istiyorum” dedi.

50 BİN DOLAR İSTEDİ

Bunun üzerine üçlü Haj M’nin evine gitti. Plan gereği üçlü burada evdeki 3 şahıs tarafından alıkonuldu. Olayın ardından evdeki şahıslardan biri Saed A’ya 50 bin dolar getirmezse nişanlısı ve arkadaşını öldüreceğini söyleyerek serbest bıraktı. Polise başvuran gencin ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, evdeki Ala A, Haj M, Ahmed O, Mohammed Al A. ve Ali Dabbah Al B’yi yakaladı.