Nişanlısını boğazını keserek öldürmüştü... Savunması pes dedirtti!

IHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:21

nişanlısını ormanda siyah elbiseli ve yüzü kapalı birinin öldürdüğünü iddia ederek, "Engelliydi, onunla evlenmem için para gönderiyordu. Otogarda yakalandığımda Antalya’ya tatile gidiyordum. Kafa dinlemek istiyordum. Alkollüydüm. Ben de alkol üç gün süre geçmez, bu yüzden önceki ifadelerim doğru değildir” dedi.

Eskişehir’de geçtiğimiz aylarda Zehra Aras, nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada Emrah Öztürk’ün boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Aras, daha sonra kent ormanından ayrıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra Aras şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Zehra Aras, korona virüs (Covid-19) sebebiyle SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Zehra Aras, Emrah Öztürk’ün engelli olduğunu, adli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisi ile evlenmesi için sürekli para gönderdiğini söyledi. Zehra Aras, “Ben Emrah Öztürk ile 2016 da Facebook üstünden tanıştık. Çok takipçim vardı. Kendisi arkadaşlık isteği gönderdi. Başlarda arkadaş olduk. Zaman sonra para gönderiyordu ve karşılık olarak evlenmek istedi. Başta evlenmek istemiyordum. Sakat bir çocuktu engelli gibiydi. Akıl hastası sanırım dedim. Ona rağmen iyi anlaşıyorduk. Ondan sonra sende böyle şeyler falan var ben doğuştan böyleyim dedi. Buna rağmen kabul ettim, çok iyi bir insandı. Ben evlenmeye hazır değilim dedim. Rahatsızlığından dolayı kabul etmeyebilirim dedim. Ben sana çok para veririm, sana bakarım, bu teklifimi kabul et. Hasta olduğundan dolayı bana el süremezsin buna razıysan evlenirim, odamın kapımı kitlerim. Çok iyi arkadaştık bana sürekli para gönderiyordu. 3-4 yıl boyunca hiç sıkıntımız yoktu. Zihinsel engelli, akıl hastası olduğunu öğrendim. 2019 yolunda sınavlarım vardı sonra evlenelim dedi” ifadelerini kullandı.

“MASKELİ ADAMLAR BİZE ZARAR VERMEK İÇİN GELDİLER SANKİ“



Yaşadıkları olay anını anlatan Aras, Emrah Öztürk’ü maskeli bir adamın öldürdüğünü, daha sonda başka bir adamın kendini kovalayınca kaçtığını belirtti. Aras, “Ailesinin de haberi vardı para gönderdiğinden. Çünkü çocuk hastaydı. Annesi olmadan göndermezdi. Elden hiç almadım. 8 ay boyunca sözlü kaldık. Ailesi bana daha çok değer veriyordu. Parayla çocuklarını sattıkları ve çocukları ile evlendiğim için. Komşular gelsin görsünler dedi. Çol iyiydi aramamız bu süreçte, bize gelir kalırdı, ben de kalırdım onlarda. Şubat ayında bana illa buraya gelmemi istedi. Kar kış kıyamet sınavım var sonra geleyim dedim. Çok ısrar etti, eşya alacağımızı söyledi. Sonra gittim yanlarına. İyi karşılandım. Evlerinde 2 gün kaldım. Ailecek oturuyorduk. Sadece iki kere geldim buraya. Bütün şehir merkezini gezdirdiler. Emrah bana altın almaya başladı. Kuyumcuya da gittik. Düğünde alırsın dedim. Sen buraya kadar gelmişsin dedi. İçiyorduk olaydan önceki gün. Olay günü kalktım başım ağrıyordu. Çabuk hazırlan hastaneye gidelim dedi. Dışarı çıktık. Emrah karşıya geçmemi söyledi. Burada bir arkadaşım var acil onu görmem lazım dedi. Ben de güvendim. Ama bura orman dedim. Arkadaşım gelene kadar bu ormanda gezelim sen seversin dedi. Baya baya ilerledik gezdirdi beni. Ne kadar güzel bir yer dedim. Kıyafetim kirlenir oturmayalım dedim. Arkadaşım da birazdan gelir dedi. Yerler ıslak olduğundan dolayı yere oturmadım. Emrah kısa bir süre oturduktan sonra montunu çıkardı havanın sıcak olduğunu söyleyip. Cebinden de kesici bir alet çıkardı. Ne yapıyorsun Emrah? dedim. Senle oyun oynayacağız, seni öldüreceğim dedi. Şakaysa komik değil zaten alkollüyüm dedim. Daha sonra bana doğru geldi. Ben de ittirip kaçtım. Hem koşuyorum hem de imdat diye bağırıyordum. Bir adam ağaçların arasından çıktı, siyah elbiseli ve yüzü kapalıydı bir tane adam Emrah’ı durdurdu. Ses tonundan anladım erkek olduğunu. Olayın şokuyla kendinde değildim. Emrah’ın önünü kesti. Emrah’a yapma dedim, Emrah’ın elinden bıçağı aldı, bir tane karnına sağladığına şahit oldum ama adamın yüzü kapalıydı. Bağırmaya başladım, yapma dedim. Kanı görünce bilincim yerinde değildi. Ormanın yukarı tarafında aynı şekilde bir adam daha çıktı ben öyle kaçtım. Bize zarar vermek için geldiler sanki. Kaçtım bir şekilde çıkış yolunu buldum. Arkamı döndüm ormandan çıkamadım. Kime haber vereceğimi bilemedim. Olayın şokuyla bilincim gitmişti” ifadelerini kullandı.

“BENDE ALKOLÜN ETKİSİ 3 GÜN SÜRER”



Mahkeme heyetinin ’olayın ardından süre geçmesine rağmen neden ifadelerin farklı?" sorusuna cevap veren Aras, “Daha önceki ifadelerimi kabul etmiyorum. Mahkemede verdiğim ifadeye itibar edilsin. Bende alkolün etkisi 3 gün sürer. Ben Emrah’ı bıçaklamadım, parasını almadım, mahkemede verdiğim ifade doğrudur” diye konuştu.

“ANTALYA’DA BİRAZ TATİL YAPIP MEMLEKETİME GİDECEKTİM”



Zanlı Zehra Aras, mahkeme heyetinin, ‘kaçmıyorsan neden Kars’a değil de Antalya’ya bilet aldın sorusuna ise, “Kendi memleketime gidiyordum. Antalya’da biraz tatil yapıp memleketime gidecektim. Olayın etkisinden kurtulmak istedim. Tatil sonucu Kars’a gidecektim” şeklinde konuştu.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 10 Eylül’e ertelendi.