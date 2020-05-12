Nissan eski CEO'sunun kaçırılma öyküsünün ayrıntıları oraya çıktı: Müzik kutusu içinde evden çıkarılmış

12 Mayıs 2020 Salı 12:57 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:05

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili bir operasyon müdürü, 4 pilot ve 2 hostes hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Ghosn hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntılarına ise TRT Haber ulaştı. 19 sayfalık iddianamede, Osaka'da başlayan ve İstanbul'a ardından Beyrut'a devam eden kaçırılma öyküsünün ayrıntıları yer aldı.

Kaçırılmayla ilgili Okan Kösemen hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan ceza talep edildi. Okan Kösemen en çok dikkat çeken isimlerden biriydi.

İfadesinde, Beyrut merkezli uçak kiralama işi yapan kişi ile Dubai-Osaka-İstanbul charter seferini gerçekleştirmek için anlaşma yaptıklarını söyleyerek, bunun için 175 bin dolara anlaştıklarını anlattı.

HESAPLAR DA İNCELENDİ



Şüphelilerin 6 aylık hesapları incelendi. Okan Kösemen'in hesaplarında dikkat çeken ayrıntıların olduğu da iddianame de yer aldı. 216 bin 800 euro, 66 bin 900 dolarlık 11 ayrı hesap hareketi gözlemlendi ve nakit girişleri yapıldı. Bunlar Kösemen'e sorulduğunda, bunun diğer firmalardan alacağı olduğunu ve bunu da resmi bir şekilde belgeleyemeyeceğini ifade etti.

Uçakta bulunan pilotlar ve kabin görevlileri, olayın içerisinde olmadıklarını ve uçağın içerisinde bulunan kişilerden haberdar olmadıklarını teyit etti.

CEO Ghosn, müzik kutusu içinde evden çıkarılıp uçağa bindirildi. Süngerle kaplı kutuya 1.70 boyunda bir insanın rahatlıkla sığdığı belirlendi. İddianamede, Ghosn'un İstanbul'a gelişine yardım edenlere göçmen kaçakçılığı suçlaması bulunuyor.

NELER YAŞANDI?



İddialara göre; eski CEO, 26 kamera ve 3 güvenlik görevlisi tarafından izlenen evinden, Japonya'daki işbirlikçilerinin yardımıyla çıktı. Ardından 506 kilometre uzaklıktaki Osaka kentinde bulunan Kansai Havalimanı'na gitti.

Kayıtlara göre; özel jet 26 Aralık günü sabah 13.36'da İstanbul'dan Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya uçtu.

2 gün boyunca Uluslararası İvato Havalimanı'nda bekledikten sonra, 28 Aralık'ta yerel saatle 11.10'da Dubai'ye gitmek üzere havalandı. İşte bu uçuşta, Madagaskar Devlet Başkanı ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 yolcuyu taşıdı.

Özel jet, yolcularını Dubai'de indirdikten sonra kaçış eylemiyle ilgili iddiaların odağında olan 2 Amerikalıyı da alarak, akşam 20.38'de Osaka'ya doğru havalandı.

1 gün sonra yani 29 Aralık günü Eski CEO Ghosn'u alarak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

30 Aralık'ın ilk saatlerinde de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada kendisini bekleyen bir diğer uçağa geçti ve Beyrut'un yolunu tuttu.

Olayın ortaya çıkmasından sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonucu, operasyon müdürü ve 4 pilot tutuklanmıştı.