İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3452
  • EURO
    18,281
  • ALTIN
    1019.27
  • BIST100
    2543.21
Güncel

Nitelikli dolandırıcılara operasyon: 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla E.K. (45), B.T. (42), F.A. (38) ve M.A'yı (22) İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde 21 bin 155 lira, 2 bin 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.