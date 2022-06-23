Nitelikli dolandırıcılara operasyon: 4 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla E.K. (45), B.T. (42), F.A. (38) ve M.A'yı (22) İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde 21 bin 155 lira, 2 bin 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

