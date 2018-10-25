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Nizip'te 74 bin 500 sahte dolar ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 100'er ve 50'şer banknotlar halinde 74 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Bugün yapılan yazılı açıklamaya göre bir süre önce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürecekleri bilgisiyle Suriyeli İbrahim Alghareb ve Ali El Avad'ı takibe aldı. Ekipler, Atatürk Mahallesi´nde şüphelilerin belirlenen evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 100'er ve 50'şer banknotlar halinde toplam 74 bin 650 sahte ABD doları ele geçirdi. Sahte banknotlara el koyan ekipler, İbrahim Alghareb ve Ali El Avad´ı gözaltına aldı.

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