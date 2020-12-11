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  • Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar: Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer aşıyı yaptırırdım
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar: Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer aşıyı yaptırırdım

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar: 'Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.'

11 Aralık 2020 Cuma 10:22 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 10:23
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