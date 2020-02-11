11.02.2020 08:33 - Güncelleme: 11.02.2020 08:33

Son iki yıldır özellikle örgütün üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getirmek için teknik ve saha çalışmaları yaparak operasyonlar düzenleyen MİT, PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargâhlarından biri olan Irak'ın Sincar bölgesindeki çalışmalarda örgütün kolu olan Şengal Savunma Birlikleri sözde genel komutanı Nezar Bapir Murad'ı takibe aldı. Karadan yerel kaynaklardan alınan bilgiler, havadan ise İHA ve Milli İstihbarat Sinyal İzleme Başkanlığı tarafından yapılan takiplerle teröristin günlük tüm faaliyetleri, hareket güzergâhları, irtibat noktaları ile kaldığı yerlere giriş ve çıkışları izlendi. 16 gün süren nefes kesen takibin ardından tüm bilgileri toplayan MİT, 15 Ocak'ta saat 10.40'da, TSK ile birlikte operasyon için düğmeye bastı. Aralarında kardeşinin de bulunduğu şoförü ve 2 koruması ile birlikte Sincar ilçe merkezinden çıkan Nezar Bapir Murad'ın içinde bulunduğu cip, bir İHA ile havadan yakın takibe alınırken, bölgeye yönlendirilen bir SİHA, sivillerin zarar görmeyeceği bir alanda, nokta atışıyla vurdu.

(Sabah)