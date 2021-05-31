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  • Normalleşme için karar günü! Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak
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Normalleşme için karar günü! Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşmenin yol haritasını belirlemek için Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem konusu ise 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği olacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:08
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağı toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.

EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması, yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik süreci ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki telafi eğitimine ilişkin çalışmalarının da kabine toplantısında görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Normalleşme planını Erdoğan açıklayacak

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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