AA 29 Nisan 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Hepimiz çok iyi biliyoruz mücadele vazgeçilmezdir. Geride kalan günler kolay geçmedi.

Erken tedbir aldık, 83 milyon hep birlikte bir başarı elde ettik.

(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.



Koronavirüsle mücadelemizde başarımızı 3 madde sıralayabilirim; Tedbir, tespit ve hızlı tedavi.

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir.

Test uygulamamız sonuç verdi, filyasyonu da başarıyla uyguluyoruz.

Hastanede tedavi olması gereken hiçbir kişiyi eve göndermedik.

(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.

(Kovid-19'la mücadele) Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim/hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir.

Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır.

Günlük koronavirüs tablosundaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Bu umudu sonuca çevirmek zorundayız.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Biz Bilim Kurulu ile irtibat kurarak karar aşamasına geçiyoruz. Normalleşme konusunda da alınan tedbirler mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi.

(Kovid-19) Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli.

Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok.



Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.

(Emrah Gülüşken iddiası) Benim hiç bir akrabalık bağım yok. Ankara şehir hastanesinde tedavisi devam ediyor. Bu hastanın getirilmesindeki en büyük problemlerden biride kalp rahatsızlığının olduğu söylenmesiydi

İlave tedbir önermiyoruz ama teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz.



ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI

Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum.

Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz.

Birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz.

(Açıklanan vefat sayısıyla ilgili) Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız. Nerede hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim.