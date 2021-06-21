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Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımların açıklanması bekleniyor.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:59 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:01
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla ilgili sunum yapacağı toplantıda, normalleşme yönünde yeni adımların açıklanması bekleniyor.

Pazar günleri süren kısıtlamanın kaldırılması ve hafta içi kısıtlama saatinin ileriye alınması da gündemdeki konulardan.

Toplantıda, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirilmesi beklenirken, yerli aşı çalışmaları ve aşı tedarikinin de toplantının önemli başlıklarından olması öngörülüyor.

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