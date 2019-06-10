Skandal sonrası Türkiye'den İzlanda'ya nota

Norveç Elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verilecek A Milli Takıma yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya Norveç Elçiliği aracılığıyla nota verilecek. İzlanda'da sorunsuz geçiş için yazışmalara rağmen sıkıntı yaşandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak.