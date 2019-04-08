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Noterlerin nöbet mesaisi yoğun geçti: 6 bin 450 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığının yeni uygulaması kapsamında 6-7 Nisan'da ilk nöbetlerini tutan Türkiye genelindeki noterlerde 6 bin 450 işlem yapıldı.

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Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter ilk nöbetleri için mesai yaptı.

İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem araç satışı oldu.

- NÖBETÇİ NOTERLER NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Hafta sonları nöbetçi olarak hizmet veren noterler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan ediliyor.

Birliğin internet sitesindeki nöbetçi noterlikler bölümünden tarih ve il seçilerek nöbetçi olan noterler öğreniliyor.

Bu bölümde, noterlerin adresleri, telefon numaraları ve konumları da paylaşılıyor.

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