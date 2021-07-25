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Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kapsamında 4 bin 328 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığının geçen yıl şubat ayında başlattığı noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sisteminde yaklaşık 1,5 yılda 4 bin 328 işlem yapıldığı belirtildi. Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 436 milyon 19 bin lira oldu.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 10:14 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 10:15
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamaya konuldu.

- DOLANDIRICILIK OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU

Sistemin hayata geçirilmesiyle 1763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulamayla vatandaşların nakit taşıması zorunluluğu ve bunun yaratacağı riskler ortadan kaldırıldı, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle noterliklerde 4 bin 328 işlem yapıldı.

Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 436 milyon 19 bin lira oldu. Ayrıca kredi kartıyla yapılan 4 milyon 725 bini aşkın işlemde 1 milyar 310 milyon liralık işlem yapıldı. Böylelikle noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu.

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