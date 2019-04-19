Notre Dame, İslam eserlerini hatırlattı

Fransa'nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nin büyük kısmının yangında tahrip olması ve Hıristiyan dünyanın yeniden yapılması için bir milyar dolar bağış yapması, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen birçok İslam eserinin Suriye, Irak ve Afganistan’daki savaşlarda bilinçli bombardımanlarla yok edilmesini akıllara getirdi.

DEAŞ BOMBALADI

Bunların başında Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Tedmur (Palmira) kenti geliyor. Terör örgütü DEAŞ, 2015’te kenti ele geçirerek Palmira’daki birçok tarihi eseri yok etti. DEAŞ’ın 2015’te antik kenti ele geçirmesinin ardından ünlü El Lat Aslanı Heykeli, Baal Şamin Tapınağı, Palmira’nın en ünlü yapılarından Tetrapilon ve Roma döneminden kalma tiyatro gibi antik kentteki çok sayıda tarihi eser bombalarla, balyoz darbeleriyle yerle bir oldu ve insanlık tarihinin önemli bölümü yok oldu. Suriye’deki iç savaşta büyük yara alan Palmira’nın, kapsamlı yenilenmesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yaz yeniden ziyaretçilere açılması öngörülüyor.

HALEP EMEVİ CAMİ

Suriye’nin Halep kentindeki en büyük ve en eski camilerden Halep Emevi Camisi, iç savaş sırasında büyük zarar gören tarihi eserlerden biri oldu. Halep Emevi Camisi, ilk olarak M.Ö. 8’inci asırda inşa edilmeye başlandı ancak mevcut yapının inşası 11-14’üncü yüzyıllarda Selçuklu İmparatorluğu döneminde yapıldı. Bu yüzden Selçuklu medeniyetinin incisi olarak adlandırılan tarihi ibadethanenin bulunduğu alan Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Bu alanın Peygamber Hazreti Zekeriya’ya da ev sahipliği yaptığı tarihi kaynaklarda rivayet ediliyor. Selçuklu İmparatorluğu döneminde 1090’da inşa edilen caminin 35 metre yüksekliğindeki taş minaresi, 2013’te Suriye rejiminin Halep’teki saldırıları sırasında büyük zarar gördü. Savaşta tahrip edilen tarihi camide 2017’den bu yana yenileme çalışmaları yapılıyor.