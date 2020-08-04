İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ağustos 2020 Salı / 13 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9673
  • EURO
    8,2046
  • ALTIN
    441.115
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında zarar gören devasa org 4 yılda temizlenecek
Dünya

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında zarar gören devasa org 4 yılda temizlenecek

Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında zarar gören ve ülkenin en büyük müzik aleti olarak bilinen 'org', temizlenme ve tamir işlemi için sökülmeye başlandı. Temizliğin 4 yıl süreceği tahmin ediliyor.

DHA04 Ağustos 2020 Salı 11:00 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 11:01
ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nin orgu, temizleme, bakım ve tamir işlemleri için sökülmeye başlandı. Orgun, 4 yıl boyunca parça parça temizenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.

BAZI ORG BORULARI ORTA ÇAĞ'DAN KALMA

Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir edip temizleyecek. Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak. 1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.