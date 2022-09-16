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Novak açıkladı: Sibirya'nın Gücü 2, Kuzey Akım 2'nin yerine geçebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çin'e doğal gaz sevkiyatı için inşa edilmesi planlanan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının, Kuzey Akım 2'nin yerine geçebileceğini söyledi.

AA16 Eylül 2022 Cuma 11:45 - Güncelleme:
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Novak, Semerkant'ta Rus devlet kanalı Rossiya-1'e Sibirya'nın Gücü 2 projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin, Kuzey Akım 2 boru hattının yerine geçip geçemeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Novak, "Doğrusu evet Sibirya'nın Gücü 2, Kuzey Akım 2'nin yerine geçebilir. Hatta kapasitenin yıllık 50 milyar metreküp olması planlanıyor." dedi.

Novak, dün yaptığı bir başka açıklamada da Rusya ile Çin'in Sibirya'nın Gücü 2 projesine ilişkin anlaşmayı yakında imzalayacaklarını ifade etmişti.

Rusya'dan başlayıp, Moğolistan üzerinden geçerek Sibirya'daki sahalardan Çin'e doğal gaz sevk etmesi planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesinin tasarım süreci eylül 2020'de başlamıştı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesi ise inşaatının tamamlanmasına rağmen yaptırımlar nedeniyle faaliyete alınamamıştı.

  • Rusya
  • Sibiryanın Gücü 2
  • Kuzey Akım 2

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