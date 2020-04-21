İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9732
  • EURO
    7,5624
  • ALTIN
    376.058
  • BIST100
    97683.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e yol aldı
Güncel

'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e yol aldı

RUS Donanması'na ait savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı. Geminin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.

DHA21 Nisan 2020 Salı 12:35 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:35
ABONE OL

Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında, güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti. Ege Denizi'ne açılacak Rus savaş gemisi, ardından da Akdeniz'e inecek.

Filyasyon ekibi 'dedektif' gibi çalışıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.