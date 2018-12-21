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Nüfus müdürlükleri günü rekorla kapattı

İçişleri Bakanlığından, pasaport, kimlik ve sürücü belgesi almak için gün içerisinde ülke genelindeki nüfus müdürlüklerine 147 bin 243 başvurunun yapıldığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından, 81 ildeki nüfus müdürlüklerinden yapılan pasaport, kimlik ve sürücü belgesi başvuru sayılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden üç belge tipi için bugün 147 bin 243 adet başvuru yapıldı. Bu başvuru sayısının, bir günde yapılan en yüksek başvuru sayısı olduğu belirtildi.

Müdürlüklere yapılan kimlik başvurusu sayısının 99 bin 722, sürücü belgesi başvurusunun da 35 bin 473 olarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlık, rekor sayıda belge başvurusu alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü tebrik etti.

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