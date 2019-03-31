Nuh Albayrak: Belediye imkanlarını PKK'ya peşkeş çektiği illeri kaybetti Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, HDP’nin doğuda yaşadığı kayıplarla ilgili olarak, “HDP, belediye imkânlarını PKK’ya peşkeş çektiği illeri kaybetti. Bu, tehdit ortadan kalktığı takdirde Kürtlerin hizmete oy verdiğini gösteriyor.” dedi.