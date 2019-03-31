Nuh Albayrak: Belediye imkanlarını PKK'ya peşkeş çektiği illeri kaybetti
Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, HDP’nin doğuda yaşadığı kayıplarla ilgili olarak, “HDP, belediye imkânlarını PKK’ya peşkeş çektiği illeri kaybetti. Bu, tehdit ortadan kalktığı takdirde Kürtlerin hizmete oy verdiğini gösteriyor.” dedi.
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Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, şimdiye dek açılan sandık sonuçlarına göre HDP’nin doğudaki birçok il ve ilçesini kaybetmesini değerlendirdi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, “En çarpıcı kesin sonuç; HDP, belediye imkânlarını PKK’ya peşkeş çektiği illeri kaybetti.” dedi.
Bu tablonun, tehdidin ortadan kalktığında Kürt vatandaşların yapılan hizmete oy verdiğini gösterdiğinin altını çizen Albayrak, “Kürt kardeşlerimiz, ‘ne yaparsanız yapın, Kürtler kimlik siyaseti yapar, hizmete oy vermez’ iftirasını reddetti.” ifadelerini kullandı.
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