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Nuh Albayrak canlı yayında uyardı: İslam alemi anlamamakta direniyor!

İşgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın bayramda da devam ettiğine dikkati çeken Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, 'İslam alemi anlamamakta direniyor, adeta gözünü ısrarla kapatmaya çalışıyor ama yapılan şey bir din savaşıdır.' dedi.

18 Haziran 2024 Salı 23:18 - Güncelleme:
Nuh Albayrak canlı yayında uyardı: İslam alemi anlamamakta direniyor!
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Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den beri Filistin'in üzerine ölüm yağdırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

"BU BİR DİN SAVAŞIDIR"

Soykırımcı İsrail'in geçmişte bayramlarda katliam yaptığına dikkat çeken Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, "İslam alemi anlamamakta direniyor, adeta gözünü ısrarla kapatmaya çalışıyor ama yapılan şey bir din savaşıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE TEK KALEDİR"

Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, "İslam coğrafyasını harekete geçirebilecek tek kalenin Türkiye olduğunu düşünüyorum." dedi.

ARZ-I MEV'UD PLANI: HEDEF ANADOLU

İsrail'in sadece Gazze'yi değil büyük bir alanı abluka altına almak istediğini dile getiren Gazeteci Özlem Coşan, "İsrail'in abluka altına almaya çalıştığı yer sadece kendi alanı olarak tasavvur ettiği yer değil. Anadolu sınırlarına da gelecekler. Çünkü onların sözde inanışları Arz-ı Mev'ud dedikleri bölgenin haritadaki konumu Türkiye'nin de çok ötesine giden bir konum." şeklinde konuştu.

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