Nuh Albayrak’a ‘En İyi Genel Yayın Yönetmeni’ ödülü
Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen “7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni”nde alanında yılın en iyileri ödüllendirildi.
Evren ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde önceki gece The Ritz Carlton’da yapılan törende 84 farklı kategorideki ödüller sahiplerini buldu. İnternet üzerinden yapılan oylama sonuçlarına göre Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni” ödülünü aldı. Sunuculuğunu Bircan Bali ve Mehmet Çepiç’in üstlendiği “7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni”ne İşrak By Zancel sponsorluğundaki “Büyük Türkiyem Defilesi” renk kattı. Gecede Trion Stage eşsiz biz müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı keman sanatçısı Hanine de sahne aldı. “Dijital Dünyanın Enleri” bir milyonun üzerinde kişinin internette yaptığı oylama sonuçlarıyla belirlendi.
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