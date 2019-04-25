21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8753
  • 6,5605
  • 240.93
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nuh Albayrak’a ‘En İyi Genel Yayın Yönetmeni’ ödülü

Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels tarafından düzenlenen “7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni”nde alanında yılın en iyileri ödüllendirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Evren ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde önceki gece The Ritz Carlton’da yapılan törende 84 farklı kategorideki ödüller sahiplerini buldu. İnternet üzerinden yapılan oylama sonuçlarına göre Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni” ödülünü aldı. Sunuculuğunu Bircan Bali ve Mehmet Çepiç’in üstlendiği “7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni”ne İşrak By Zancel sponsorluğundaki “Büyük Türkiyem Defilesi” renk kattı. Gecede Trion Stage eşsiz biz müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı keman sanatçısı Hanine de sahne aldı. “Dijital Dünyanın Enleri” bir milyonun üzerinde kişinin internette yaptığı oylama sonuçlarıyla belirlendi. 

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Abbasi Medeni vefat etti

Abbasi Medeni vefat etti

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de yakıt tankeri alev alev yandı! İşte patlama anı...

Çin´de yakıt tankeri alev alev yandı! İşte patlama anı...

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA