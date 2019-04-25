Nuh Albayrak’a ‘En İyi Genel Yayın Yönetmeni’ ödülü

Evren ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde önceki gece The Ritz Carlton’da yapılan törende 84 farklı kategorideki ödüller sahiplerini buldu. İnternet üzerinden yapılan oylama sonuçlarına göre Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni” ödülünü aldı. Sunuculuğunu Bircan Bali ve Mehmet Çepiç’in üstlendiği “7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni”ne İşrak By Zancel sponsorluğundaki “Büyük Türkiyem Defilesi” renk kattı. Gecede Trion Stage eşsiz biz müzik şöleni sunarken dünyaca ünlü Lübnanlı keman sanatçısı Hanine de sahne aldı. “Dijital Dünyanın Enleri” bir milyonun üzerinde kişinin internette yaptığı oylama sonuçlarıyla belirlendi.