Nükhet Duru Yılbaşı Gecesi NG Sapanca’da…

Nükhet Duru , yılbaşına özel hazırladığı repertuarında yer alan keyifli parçalarını NG Sapanca’nın misafirleri için seslendirecek. Müzik dolu dakikalarla doyasıya eğlenecek olan konuklar, ayrıca otelin eşsiz yılbaşı menüsünü tatma fırsatına da sahip olacak.

Yılbaşına özel sunulan, gala gecesinin de dahil olduğu 3 veya 4 gecelik konaklama paketleri sayesinde misafirler, hem yeni yıla görkemli bir şekilde giriş yapacak hem de otelin eşsiz doğasında yenilenme fırsatı bulacak.

NG Sapanca konuklarına diğer bir alternatif program olarak da: Grup Karnaval’ın şarkılarıyla eğlenmeyi ve açık büfede yer alan lezzetlerin tadını çıkarmayı sunuyor.

Bilgi ve rezervasyon için:

Telefon: 0 264 242 56 00