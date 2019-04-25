Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat yapısı belirlendi

NDK'nin Teşkilat Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre NDK, Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri bağımsız olarak kullanmak üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisi olarak, kurul ve başkanlıktan oluşacak.

Kurum kararları yerindelik denetimine tabi tutulamayacak ve hiçbir organ, makam, merci veya kişi, kurum kararlarını etkilemeye yönelik emir ve talimat veremeyecek.

NDK, görev ve yetki alanına giren konularda yetkilendirme yapabilecek, verilen yetkileri kısıtlayabilecek, askıya alabilecek, sonlandırabilecek, iptal edebilecek ve yetkilerinin süresini değiştirebilecek.

Kurum, yetkilendirilen kişilerden gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri isteyebilecek, değerlendirebilecek, bu bilgi ve belgeleri gizlilik derecesi koşuluna uygun olarak kullanabilecek.

Ulusal radyasyon izleme faaliyetinin yürütülmesinin temininden de sorumlu olacak NDK, Ulusal Radyasyon Kaynakları Kayıt Sistemi, Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemi ve Ulusal Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sistemi'ni kuracak ve işletecek.

Kurum, düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla güvenlik ve emniyet alanında ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaptırabilecek.

Öte yandan kurumun başkanlık teşkilatı başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak.