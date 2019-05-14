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Numan Kurtulmuş'tan ABD'deki cami saldırısına tepki

ABD’nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven şehrinde bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklandı. Saldırıyla ilgili bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

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ABD'nin Connecticut eyaletinin ikinci büyük şehri olan New Haven'da bulunan ve inşaatı devam eden Diyanet Camii kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yayınladığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin #NewHaven şehrindeki Diyanet Camisi artan İslam karşıtı saldırıların son adresi olmuştur. Irkçı ve din düşmanı yapılanmalar tarafından dünyanın bir çok noktasında bu alçak eylemler özellikle Ramazan ayında gerçekleştirilmektedir.

Bu saldırılar sadece İslam'a değil insanlığa karşı yapılmaktadır. Özellikle Batı'da bazı politikacıların artan İslam karşıtlığını görmezden gelen tavırları saldırıların adeta destekçisi olmaktadır.

İslam'ı, Müslümanları ve Camileri hedef alan tüm bu saldırılara karşı birlik ve beraberliğimizi koruyarak karşı duracağız. Umarız ki bu alçaklığı yapanlar bir an evvel adalet önünde hesap verecektir."

İstinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı

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