24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6969
  • 6,2702
  • 279.213
  • 101908
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun ölümüne yol açan el yapımı patlayıcının teröristlerce yerleştirildiği kesinleşti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte, 15 Temmuz'da Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarının önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nupelda (4) ile ağabeyi Ayaz Güloğlu'nun (8) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, patlamanın yaşandığı alandan ve vefat eden Güloğlu kardeşlerin kıyafetlerinden numuneler alındı.

Elde edilen numuneler, gönderildikleri Van ile Ankara'daki Jandarma Kriminal laboratuvarlarında incelendi.

İnceleme sonucu, alınan numunelerde teröristlerce kullanılan patlayıcılar TNT ve RDX kalıntıları ile yine terör örgütünce patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat kalıntılarına rastlandı.

Çocukların ölümüne el yapımı patlayıcı düzeneğinin yol açtığı anlaşılan incelemelerde, Güloğlu kardeşlerin ölümüne neden olan patlayıcı düzeneğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 milimetrelik bomba atar mühimmatının da kullanıldığı anlaşıldı.

Güvenlik güçlerinin kriminal incelemesi sonucu küçük Nupelda ile Ayaz'ın ölümüne yol açan patlayıcının, tuzaklandığı araziye teröristlerce yerleştirildiğinin kesinlik kazandığı belirtildi.

İlçenin Bilgeç köyündeki Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz 2019 tarihinde, araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Nupelda ve ağabeyi Ayaz Güloğlu, askeri helikopter ile kaldırıldıkları Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Çarpıcı yorum: ABD, Sisi'yi gözden çıkarmış olabilir

Çarpıcı yorum: ABD, Sisi'yi gözden çıkarmış olabilir

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Avcı için 3 ihtimal masada

Avcı için 3 ihtimal masada

Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O sitelere ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O sitelere ceza yağdı

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

İş adamına dehşeti yaşattılar: Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

İş adamına dehşeti yaşattılar: Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA