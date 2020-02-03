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Nur Tuğba Namlı kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli?

Nur Tuğba Namlı kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Neler Oluyor Hayatta programı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Oyuncu Hakan Ural’la birlikte sunduğu sabah programını sürpriz bir kararla bırakan Seda Akgül yerine Nur Tuğba Namlı geldi. Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında doğdu. Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

03.02.2020  11:50 - Güncelleme: 03.02.2020  11:50

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programından Seda Akgül ayrıldı. Seda Akgül yerine Hakan Ural'a partner olarak Nur Tuğba Namlı geldi. Tüm Neler Oluyor Hayatta programı takipçileri Nur Tuğba Namlı kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı'ya dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

NELER OLUYOR HAYATTA SUNUCUSU NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin bir de çocukları vardır.

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