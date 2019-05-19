Nurcan'ı arama çalışmalarında 8'inci gün

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve korucular, arama çalışması başlattı.

İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. 6'ncı günde ise JAK timleri, Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri arasındaki bölgede, derede küçük kızın ayakkabısının tekine ulaştı. Babanın isteği üzerine bu bölgede 2 kez arama yapıldı, ancak Nurcan'a ulaşılamadı.

Nurcan Sade'yi arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Aras Nehri'ne dökülen, köyün ortasından geçen 19 kilometrelik derede arama çalışması başlattı.