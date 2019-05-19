26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nurcan'ı arama çalışmalarında 8'inci gün

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, pazar günü evlerinin önünde oynarken, kaybolan Nurcan Sade'yi (3) arama çalışmaları 8'inci gününde de başladı. Aramalar, ayakkabısının tekine ulaşılan, eteğinin de kıyısında bulunduğu derede yoğunlaştı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve korucular, arama çalışması başlattı.
 
İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu. Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. 6'ncı günde ise JAK timleri, Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri arasındaki bölgede, derede küçük kızın ayakkabısının tekine ulaştı. Babanın isteği üzerine bu bölgede 2 kez arama yapıldı, ancak Nurcan'a ulaşılamadı.
 
Nurcan Sade'yi arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Aras Nehri'ne dökülen, köyün ortasından geçen 19 kilometrelik derede arama çalışması başlattı.

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması: Bu yıl içinde...

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması: Bu yıl içinde...

Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100

Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil ediyor... Böyle getirildi

Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil ediyor... Böyle getirildi

Belediye işçisine CHP ve HDP baskısı: Zorla istifa ettirdiler

Belediye işçisine CHP ve HDP baskısı: Zorla istifa ettirdiler

Van Gölü kıyısında bulundu! Müthiş keşif

Van Gölü kıyısında bulundu! Müthiş keşif
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Kapadokya’da evin altından yeraltı şehri çıktı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA