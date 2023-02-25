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Güncel

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

AA/İHA25 Şubat 2023 Cumartesi 15:14 - Güncelleme:
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde, deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

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