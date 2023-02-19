Nurdağı ve İslahiye'de kurulacak geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor

Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği iki ilçede, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının yapımı için hummalı çalışma yürütülüyor.

- NURDAĞI'NDAKİ GEÇİCİ BARINMA ALANI 19 BİN KİŞİLİK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanı, 2 ayrı kesimde toplam 305 bin metrekare olarak planlandı. 19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda sosyal donatılar yer alacak.

- TUĞLADAN EVLER YÜKSELİYOR



Altyapıları yapılan, zemin düzleştirme çalışmaları tamamlanan ve konteynerleri getirilen geçici barınma alanlarında inşaatına başlanan tuğladan evler de yükseliyor.

Söz konusu evlerde ilk etabın kısa sürede teslim edilmesi hedefleniyor.

- İSLAHİYE'DEKİ GEÇİCİ BARINMA ALANI 13 BİN 500 KİŞİLİK



İslahiye'de ise 2 bin 264 birimin yer aldığı 2 ayrı geçici barınma alanında 13 bin 500 depremzede yaşayacak.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun ve spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.