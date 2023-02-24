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Nurdağı'nda deprem soruşturmasında aranan Yunus Kaya yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde aranan CCK isimli firma sahibi Yunus Kaya Mersin'de yakalandı. Aynı soruşturma ile aranan M.K. isimli şahıs ise tutuklandı.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Nurdağı'nda deprem soruşturmasında aranan Yunus Kaya yakalandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin'de yakalandı. Yine aynı soruşturma çerçevesinde aranan M.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçvesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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