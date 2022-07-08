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Nuriye Çomak: Sosyal medyanın yeni cenneti pratik bilgiler

Ünlü influencer Nuriye Çomak, Instagram ve Youtube'da kurduğu sayfa ile el becerisi olan ve kendi eşyasını kendisi yapmak isteyen kişilere ışık tutuyor. Nuriye Çomak “Eskiden beri var olan kendin yap projeleri artık sosyal medyanın gözdesi haline geldi. Sosyal medyanın yeni cenneti pratik bilgiler” dedi.

8 Temmuz 2022 Cuma 09:48 - Güncelleme:
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Evinizde bulunan artıklardan yeni ürünler yapmak mümkün.

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı günden güne artıyor. Özellikle Instagram ve Youtube gibi video paylaşım sitelerinde her gün milyonlarca video yükleniyor. Bunların arasında en popüleri D.I.Y (kendin yap) tarzı içerikler oluyor. Nuriye Çomak da bu tarz videolar üretenler arasında. Nuriye Çomak, "Boş vakitlerini kaliteli değerlendirmek isteyen, elinde var olan malzemelerle ortaya yeni bir ürün çıkarmak isteyen kişiler pratik bilgilere çok ilgi duyuyor. Neredeyse her gün sosyal paylaşım sitelerine içerik atıyorum ve bu içeriklerden özellikle kadınlar çok faydalanıyor. Birkaç dakika süren içeriklerimde insanlara ellerinde bulunan ürünleri kullanarak nasıl yeni bir ürün ortaya çıkarabileceklerini gösteriyorum. Genellikle gerekli malzemeler elimizde bulunan artık malzemeler oluyor. Bu da son zamanlarda oldukça hassasiyet duyulan ve benim de çok önem verdiğim sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konusuna katkıda bulunmamızı sağlıyor. Artık ipler, bitmiş su ya da meyve suyu şişeleri, kâğıt ve gazete artıkları, dondurma çubukları gibi çöpe atılacak ürünlerden yepyeni, kaliteli ve yapımı eğlenceli ürünler ortaya çıkarıyoruz" dedi.

İZMİR'DEN ÇİN'E UZANAN BİLGİ YOLCULUĞU

Nuriye Çomak, sosyal medyanın en güzel özelliklerden birinin sınırları yıkması ve zaman kavramını ortadan kaldırması olduğunun altını çizdi. Çomak "Videolarımız 7/24 her saat izleniyor, istatistiklere baktığımızda sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok yerinden ilgi olduğunu görüyorum. Bu nedenle artık İngilizce içerikler de yayınlamaya karar verdim. Özellikle İngilizce içerikler yabancılar tarafından çok izleniyor. Videolarımın altına gelen yorumları okudukça ben de çok mutlu oluyorum. İçeriklerimi dikkatle inceleyip anlattığım eşyanın aynısını yapan birkaç yabancı uyruklu kadın bana DM'den mesaj atıp 'acaba olmuş mu?' diye sordu. Böylece içeriklerimin dünya genelinde sadece izlenmediğini aynı zamanda uygulandığını da görmüş oldum. İzmir'de Çin'e kadar takipçimiz var" dedi.

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