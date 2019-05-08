Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeryan bölgesinde PKK'lı teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.
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