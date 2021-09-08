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Nusaybin'de iki köy Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Duruca ve Girmeli mahalleleri, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 09:12 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:12
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Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 7 Eylül 2021 saat 23.00 itibariyle Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Karantina kararının alınmasından sonra jandarma tarafından iki mahallenin girişlerinde kontrol noktası oluşturuldu. Mahallere giriş ve çıkış yapılamazken, sağlık görevlileri halkı hastalığa karşı bilgilendirerek, evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, karantiye alınan mahallerde evleri dolaşarak vatandaşlardan sürüntü aldı. Testleri pozitif çıkanlara ilaçları verildi. Ekipler, karantina boyunca mahallede takip işlemlerini sürdürecek.

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