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Nusaybin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

  • AA
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Kaza, Nusaybin'e bağlı Odabaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 48 PS 052 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 42 D 5589 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
 

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