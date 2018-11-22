Nusaybin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Nusaybin'e bağlı Odabaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 48 PS 052 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 42 D 5589 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.