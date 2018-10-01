Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,“Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 09.00 itibari ile ilimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Nusaybin İlçesi Kırsal Alanında bulunan Dibek Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 19.00 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” denildi.