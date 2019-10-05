Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

Nusaybin'de terör saldırısı: Nöbet tutan bekçilere ateş açıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.
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