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O anlar kameralara yansıdı: Düğün konvoyuna çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yan yoldan ana yola çıkan düğün konvoyuna çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, yanındaki hafif ticari araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:47 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:47
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Kaza, Ereğli'nin Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan düğün konvoyuna çarpmamak için manevra yapan Gökhan Başyiğit (32) yönetimindeki 67 UG 301 plakalı hafif ticari araç, hemen yanında aynı yönde giden Emrullah Güneş'in kullandığı 67 ABN 879 plakalı hafif ticari araca çarptı. Emrullah Güneş'in aracı, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada Gökhan Başyiğit ile Emrullah Güneş ve devrilen araçtaki Ufuk Sevim (40) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza anı ise düğün konvoyunu çeken kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düğün konvoyu yola çıktığı sırada Gökhan Başyiğit'in araçlara çarpmamak için manevra yaptığı ve diğer aracın devrildiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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